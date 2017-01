Ghana/Congo-Kinshasa: CAN Gabon 2017 - La RDC croise le Ghana en quart de finales

La phase de poule de la 31ème édition de la Can Gabon 2017 a pris fin hier, mercredi 25 janvier, avec l'affiche complète de 8 qualifiés au prochain tour. Ce jeudi 26 et demain vendredi 27 janvier, il n'y aura rien, le temps pour les nations éliminées de regagner leurs contrées. Les nations encore dans la course, marquent une pause de deux jours, avant de poursuivre samedi 28 janvier avec des quarts de finales. La République Démocratique du Congo sera face au Ghana.

La RDC croise donc un adversaire qu'elle connaît bien, le Ghana. Sur papier, c'est le Ghana qui part favori par rapport à sa position au dernier classement Fifa, et aussi, à son statut de finaliste de la dernière édition en Guinée-équatoriale. Mais en face, une équipe de la République Démocratique du Congo, qui a fait également une bonne Can en Guinée-équatoriale, une bonne campagne éliminatoire Can Gabon 2017, et qui est en bonne posture en route pour la Coupe du Monde, Russie 2018. De la derrière Can de 2015 à celle de 2017, la RDC a gagné plusieurs places au classement Fifa, devenant une des meilleures équipes nationales africaines. Les Léopards ont démontré de quoi ils sont capables en terminant premier sans défaite dans un groupe où se trouvait la Côte d'Ivoire, championne en titre.

L'affiche RDC-Ghana apparait pour certains analystes comme une finale avant la lettre. La derrière fois que les deux équipes se sont rencontrées à la Can, remonte à la phase de poule de l'édition de 2013, en Afrique du Sud. Il y avait ni vainqueur, ni vaincu. Le score était de 2 buts partout. Un peu loin, à la Can de 1996 toujours en Afrique du Sud, le Ghana et la RDC, Zaïre à l'époque s'étaient retrouvés en quart de finales, soldé par la victoire des Ghanéens (1-0).

Les affiches des quarts de finales