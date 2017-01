Signalons qu'en plus de la délégation gouvernementale et celle des syndicats, le Conseil national du patronat Burkina (CNPB) était à la cérémonie d'ouverture des travaux.

Du reste, il a invité les différents acteurs à privilégier les intérêts du Burkina. « Au-delà des divergences politiques, des intérêts corporatistes, nous devons prendre en compte l'intérêt général et la nécessité de construire le Burkina de demain pour nos enfants et nos petits-enfants », a-t-il conclu.

Nous condamnons vivement cette pratique aux antipodes de nos valeurs de dialogue. Nous exigeons de ce fait une réponse claire et nette du gouvernement sur la question, séance tenante », a déclaré Paul Kaboré, président de mois des Centrales syndicales et porte-parole du l'Unité d'action syndicale.

Cette rencontre a pour mission d'examiner l'état de la mise en œuvre des engagements du gouvernement en 2015 et les réponses aux doléances et préoccupations des organisations syndicales des travailleurs au titre de l'année 2016.

La traditionnelle rencontre annuelle gouvernement /syndicats se tient, du 24 au 31 janvier 2017 à Ouagadougou. Cette rencontre annuelle au titre de l'année 2016, a pour mission d'examiner l'état de la mise en œuvre des engagements du gouvernement en 2015 et les réponses aux doléances et préoccupations des organisations syndicales des travailleurs au titre de l'année 2016.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.