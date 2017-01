Cote d'Ivoire: Thierry Metomo - « Les Eléphants n'avaient pas l'étoffe de champion »

Le tenant du titre sort de cette compétition au premier tour. Assiste-on à une véritable désillusion ? Dans l'histoire de la CAN, c'est une vraie désillusion. Généralement le pays organisateur bénéficie des atouts et des avantages de la loi du domicile et réussit souvent à se transcender avec l'apport psychologique de son public; le tenant du titre a toujours un ascendant psychologique sur les autres surtout si, pendant la période des éliminatoires, il maintient le cap comme l'a fait la Côte d'Ivoire avec des matchs de référence comme face à la France.

Les éléphants qui étaient présents au Gabon n'avaient pas l'étoffe de champion. C'est pour la plupart des joueurs moyens avec des cadres qui n'ont pas la même personnalité technique et psychologique que Drogba, Zokora et les frères Touré. Cette équipe nous a donné l'impression que le statut de tenant du titre suffisait pour faire peur aux adversaires. Je n'ai pas vraiment compris le but de la préparation « exotique » à Dubaï. Les jours de récupération supplémentaires des premiers qualifiés pour les quarts de finale seront-ils importants sur les résultats finaux ? C'est vrai que cette programmation a toujours été un sujet de réflexion mais, l'importance des protocoles de récupération est démontrée dans cette phase.

Les préparateurs physiques et les Kinésithérapeutes sont les hommes les plus actifs pendant cette période pour remettre à niveau les joueurs. Le Kinésithérapeute, qui est un masseur entre en jeu ici. Il s'occupe des soins, il fait des massages de récupération, ultrasons cryothérapie et autres. Il prépare les joueurs pour une meilleure performance à venir en soignant les bobos et surtout en rassurant les joueurs et les encadreurs sur l'état physique des 23 joueurs. Ils sont les garants d'une récupération rapide et une mise à niveau des joueurs par rapport aux adversaires.