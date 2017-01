Cameroun: Mfoundi - Le CERAC redonne le sourire aux déshérités

Hier, le volet diplomatique de l'association créée par Mme Chantal Biya a remis des dons à 280 enfants en détresse, jeunes et personnes vulnérables de ce département.

Des lots de médicaments, d'aliments, d'équipements informatiques, de produits hygiéniques, de vêtements, fournitures scolaires, matériels de cuisine, agricole, avicole et autres étalés en grand nombre à l'esplanade de la mairie de Yaoundé IV. Le volet diplomatique du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac) de la première dame, Chantal Biya, a sorti le grand jeu à l'endroit des enfants en détresse, jeunes et personnes vulnérables du département du Mfoundi, région du Centre. 280 enfants défavorisés de sept centres d'encadrement de ces couches sociales ont reçu des appuis.

L'Association des personnes handicapées « moteur » du Cameroun, l'Association Healthy Enveroment for Living, le foyer Saint Augustin de la communauté des filles et soeurs de Marie, l'Association l'éternel est mon berger, le foyer des soeurs Saint Dominique de Messamedongo, le foyer « les enfants du soleil » et celui des démunis de l'internat Saint Jean Bosco de la communauté des filles et soeurs de Marie de Nsimalen sont les bénéficiaires.

A cette cérémonie à laquelle prenaient part des membres du gouvernement et autorités administratives du Centre, Marguerite Mbella Mbella, coordinatrice générale adjointe chargée du volet diplomatique et représentante personnelle de la présidente-fondatrice du Cerac, a d'emblée indiqué que « les actions de cette association s'inscrivent en droite ligne de la solidarité nationale prônée par le président de la République, Paul Biya.

Et sous la généreuse impulsion de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, les épouses des chefs de mission diplomatique, des représentants d'organisations internationales et leurs soeurs camerounaises, ont choisi de passer à l'action humanitaire. Au nom de l'amitié et de la solidarité sans frontière qui les animent, elles ont rejoint la croisade de l'épouse du président de la République contre les souffrances, la pauvreté et la misère, pour la construction d'une société camerounaise inclusive et solidaire ».

Aux bénéficiaires, Marguerite Mbella Mbella a indiqué que « Madame Chantal Biya m'a chargée de vous dire l'importance qu'elle accorde à votre bien-être et à votre épanouissement. Elle vous a envoyé ces dons pour augmenter vos chances, de pouvoir saisir les opportunités d'amélioration de vos conditions de vie. » Un geste salué par tous. Le maire de Yaoundé IV, tout comme le délégué régional des Affaires sociales du Centre, ont exprimé leur profonde gratitude au Cerac et à sa présidente-fondatrice.

Jordan Nkoa, représentant des bénéficiaires, lui, exprimera la gratitude de ses camarades. « C'est une surprise très agréable du Cerac en ce début d'année. Par ma modeste voix, c'est l'ensemble des pensionnaires des oeuvres sociales privées qui exprime sa grande joie. Car à travers ces dons, le Cerac nous apporte un regain de force, de courage et de joie. Comme les autres enfants, nous pouvons nous aussi rêver à notre épanouissement, pour un avenir meilleur », a-t-il reconnu.