Angola: Un député souligne l'importance des journées parlementaires de l'UNITA

Luanda — Le président du groupe parlementaire de l'UNITA, Adalberto da Costa Junior, a valorisé mercredi, à Luanda, les thèmes abordés lors des VIe Journées parlementaires du parti, qui se déroulent depuis lundi sous le thème "Citoyenneté, transparence et bonne gouvernance".

Parlant à la presse, à propos des thèmes "Processus électoraux en Afrique, quelles perspectives" et "Angola: succession ou alternatif", présentés respectivement par le sociologue Francisco sa Cruz et par l'avocat Marcolino Moco, a dit que c'était un "excellent choix".

"C'était un excellent choix des thèmes pour la discussion, car ils ce sont des questions directement liées aux défis que nous allons relever d'ici jusqu'aux futures élections", a-t-il précisé.

Le député de l'UNITA a également mis en relief l'importance des conférences de lundi, premier jour des journées, avec les sujets "Economie et gestion en temps de crise. Des conseils utiles pour les entreprises et la famille" et "La transparence et la lutte contre la corruption".

Il a estimé que les questions abordées lors des journées parlementaires, dont l'acte de clôture a lieu cet après-midi, avaient apporté un grand gain, résumé en une plus grande éducation civique et le partage avec les Angolais sur leurs droits et devoirs.

Selon Adalberto da Costa Júnior, avec cette initiative, le groupe parlementaire de l'UNITA seront mieux préparés et en mesure de remplir pleinement son mandat, car il a été identifié les défis que le parti devrait prendre en compte durant les élections générales de cette année.

Le groupe parlementaire de l'UNITA est le second avec plus de représentants au Parlement, avec 32 députés, contre 175 du MPLA, huit de la CASA-CE, trois du PRS et deux du FNLA.