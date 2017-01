Angola: Plus de 50 éducateurs et surveillants recyclés à Moxico

Luena — 55 éducateurs et surveillants de la direction provinciale deMoxico de l'Assistance et Réinsertion sociale ont commencé á être recyclés mercredi, à Luena, pou le renforcement de l'éducation et soins de la première enfance.

La formation qui se termine vendredi prochain, va aborder, entre autres, thèmes : "l'Enfant et le sentiment d'oppression ", "Caractéristiques de la première enfance", "le Dessin infantile", "l'Enfant et le langage parlé ", "Guides des soins et Education en groupe des bébés".

La directrice provinciale de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Quintas Kamiji Pinto, a déclaré à l'ouverture de l'événement que le séminaire vise à améliorer la période de la première enfance, car elle est fondamentale pour la formation de l'enfant et sert de base pour l'apprentissage que les enfants font dans diverses institutions.