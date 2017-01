Angola: Zaire - Le gouverneur annonce le contrôle de l'épidémie de choléra à Soyo

Des études et enquêtes épidémiologiques, au niveau de laboratoire, de connaître la… Plus »

Selon le gouverneur, outre ce plan, il faut encore ajouter la disponibilité par le Ministère de la Santé de plus de médecins et de médicaments qui ont été distribués dans toutes les îles touchées par l'épidémie de choléra.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de la première réunion ordinaire du gouvernorat provincial, Joanes André a dit que les mesures prises par les autorités sanitaires et les partenaires pour endiguer l'épidémie apportaient des effets souhaités, indiquant que, jusqu'à présent, 145 cas de choléra avaient notifié à Soyo, faisant six morts.

