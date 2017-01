Tchad: Bassin du lac Tchad - Les Nations unies sonnent la mobilisation

A cet effet, plusieurs pays vont se réunir le 24 février prochain à Oslo en Norvège pour attirer l'attention de tous. D'après les Nations unies, et les organisations non-gouvernementales qui s'activent sur le terrain, il faudrait plus d'un milliard de dollars pour fournir une aide humanitaire appropriée dans la région en 2017. D'ores et déjà, la Commission européenne a récemment annoncé une aide humanitaire supplémentaire de 40 millions d'euros en faveur des populations du bassin du lac Tchad. En 2016, l'enveloppe de l'aide humanitaire totale de l'UE à cette région a dépassé les 100 millions d'euros. Mais, la crise s'aggravant, des efforts supplémentaires vont s'avérer nécessaire.

En tirant la sonnette d'alarme, il a également mis en relief l'action de l'Organisation des Nations unies qui travaille en étroite collaboration avec les autorités du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun pour trouver des solutions. Ces pays accusent le coup des activités terroristes du groupe Boko Haram qui a provoqué le déplacement d'au moins 2,5 millions de personnes dans la région du Lac Tchad. D'une façon générale, la situation humanitaire dans la région est préoccupante. Et il faudrait une large mobilisation pour trouver une réponse adéquate à la tragédie humanitaire à ciel ouvert qui a cours dans le bassin du Lac Tchad.

Selon Toby Lanzer, le coordinateur régional humanitaire des Nations Unies pour la région du sahel, 11 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans les pays du bassin du lac Tchad. Parmi celles-ci, plus de 7 millions se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire aigue. M. Lanzer s'est exprimé lundi dernier face à la presse au siège des Nations unies à New York.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.