Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Attention à cette RDC!

Elle monte donc en puissance. « Ce qui fait la force de notre sélection, c'est la profondeur de son banc de touche », analyse Rainier Patrice Mangenda, un journaliste congolais qui suit les Léopards. Mardi dernier, le sélectionneur a fait tourner son effectif avec à la clé un succès probant face au Togo. Mubele, M'poku, les remplaçants, ont fait le match face au Togo. En RDC, l'abondance des biens ne nuit pas. Le potentiel offensif de l'équipe impressionne. Elle a déjà inscrit six buts en trois sorties. Comme le Sénégal et la Tunisie.

Quatre jours plus tard après avoir quitté Oyem, la RDC retourne sur « ses terres », dans le chef-lieu de la province du Woleu-Ntem. Les Congolais aiment cette ville où ils ont facilement trouvé leurs repères. Premiers de leur poule devant le Maroc, ils vont se produire de nouveau dimanche prochain au stade d'Assok Ngom. Troisième en 2015 en Guinée équatoriale, l'équipe dirigée par Florent Ibenge, se positionne comme un prétendant sérieux au titre. Philippe Doucet, grand reporter à Canal Plus, bon connaisseur du football africain, laisse entendre que l'équipe congolaise « mûrit au fil des matches ».

