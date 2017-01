Cameroun: Rugby à 13 - Opération de charme

Des journées portes ouvertes organisées cette semaine à Yaoundé par Carol Manga, ancien international camerounais.

Une simple partie de rugby à 15 avec deux joueurs en moins ? Que non. A la faveur de deux journées portes ouvertes organisées mercredi et mardi derniers au terrain du collège Vogt à Yaoundé, Carol Manga, ancien capitaine de la sélection nationale de rugby à 15 reconverti dans le rugby à 13, a voulu inculquer au public et aux rubgymen, les règles et les valeurs du rugby à 13. « C'est un sport qui favorise l'intégration. Il prône les valeurs de solidarité et d'acceptation de l'autre, malgré les différences.

C'est grâce à cette discipline sportive que j'ai pu m'intégrer en Australie », déclare Carol Manga. Peu connu au Cameroun, le rugby à 13 est très populaire en Angleterre et dans les pays qui ont la tradition du rugby. « Il est plus simple et peut permettre de drainer davantage de pratiquants vers le ballon ovale », pense l'ex-sociétaire d'Ipswich Jet de Brisbane, dans la Ligue australienne de rugby, tout en expliquant au public quelques règles de base et différences avec le rugby à 15.

Ainsi, par exemple, dans le rugby à 13, les mêlées se disputent à six au lieu de huit. Elles sont de simples remises en jeu, contrairement au rugby à 15 où elles symbolisent un affrontement physique. Au rugby à 13 la touche n'existe pas. Pour des spécialistes, elle est vue comme une perte de temps et ralentit le jeu. Aussi, dès qu'un ballon sort-il des limites du terrain, le jeu reprend par une mêlée à l'endroit de la sortie. Pour gagner un match, il faut marquer plus de points que l'adversaire.

Ici, un essai rapporte quatre points (contre cinq au rugby à 15) et la transformation de celui-ci fait gagner deux points supplémentaires, tout comme la pénalité. Quant au drop, il ne vaut qu'un point. Autre manière de marquer, en cas de faute ou d'une série d'anti-jeu empêchant l'équipe attaquante d'aplatir dans l'en-but adverse, l'arbitre peut accorder un essai de pénalité.

Celui-ci vaut huit points. Après les séances pédagogiques, des ateliers destinés à appliquer les principes de jeu sont effectués et du matériel remis aux pratiquants et clubs présents. Après Yaoundé, le pèlerin du rugby à 13 va se rendre à Niété, dans la région du Sud. La Rugby League International Federation ayant invité le Cameroun à un tournoi de rugby à 13 au mois de novembre prochain, Carol Manga espère d'ici-là, pouvoir mettre sur pied une instance fédérale pour s'occuper du développement de la discipline.