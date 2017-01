Cameroun: Nécrologie - « L'homme de Khartoum » n'est plus

Jean-Marie Tsebo, ancien Lion indomptable, est décédé dimanche dernier à Lyon en France. En tant que Lion indomptable, Jean-Marie Tsebo, décédé dimanche dernier à Lyon en France des suites de maladie, n'a remporté aucun trophée. Mais grâce à ses exploits sur les terrains de football, il avait conquis les cœurs. Le souvenir de ses performances est dans toutes les mémoires, notamment celles des plus anciens.

Et même si peu de gens ont vu son but, ce tir de plus de 40 mètres des buts adverses qui a fait de lui « L'homme de Khartoum », beaucoup en ont entendu parler. Ce 10 février 1970 au stade municipal de Khartoum, le Cameroun, qui participe à sa première coupe d'Afrique des nations (CAN), joue contre le Soudan, pays organisateur. Malgré la défaite (2-1) des Lions indomptables, l'on retiendra le but de Jean-Marie Tsebo. Un véritable boulet de canon sur coup-franc. Un tir qui rappelle ceux de Mbappe Lepé avant lui.

Le joueur répondait à l'ouverture du score des Soudanais. Malgré deux victoires sur la Côte d'Ivoire de Laurent Pokou et l'Ethiopie, le Cameroun est éliminé de la CAN. Jean-Marie Tsebo termine la compétition avec deux buts. Sa légende est en marche. « L'homme de Khartoum » est né. Les prouesses de l'ex-sociétaire d'Aigle de Nkongsamba sont contées jusqu'à nos jours aux jeunes générations. Dimanche dernier, l'infatigable milieu offensif a cessé de courir.

Définitivement. Il s'est éteint à 70 ans. « Il fait partie des anciens qui étaient là quand nous sommes arrivés. C'est sur eux que nous nous sommes appuyés pour écrire la fabuleuse histoire (des Lions indomptables, ndlr). Notre histoire, c'est quand on ne gagnait pas. Et quand on ne gagnait pas, les Jean-Marie Tsebo étaient là », déclare Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions indomptables, sur le site Internet www.camer.be. A son domicile sis au quartier Nkomo à Yaoundé, c'est la tristesse. Selon ses proches, Jean-Marie Tsebo était diminué physiquement depuis un accident vasculaire cérébral subi en 2005.