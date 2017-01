Congo-Kinshasa: Le pays patauge pendant que l'Afrique avance

billet

La République démocratique du Congo tarde à être cette gâchette que l'Afrique a tant besoin pour booster durablement son développement. Pendant que la RDC patauge dans les querelles politiciennes, certains pays africains n'attendent pas à poser des jalons solides pour leur développement.

Le Congo-Kinshasa présente une image bien pâle en ce moment du fait des incertitudes politiques. La crise politique en République démocratique du Congo, née de l'absence d'élections en 2016 devant assurer l'alternance, notamment au sommet de l'Etat, cause énormément des dégâts sur le plan économique mais aussi sur l'image même du pays face à ses partenaires. La patrie de Lumumba donne l'image d'un Etat où les acteurs politiques sont incapables de privilégier l'intérêt supérieur du pays. Tout aussi, la classe politique congolaise passe pour insensible au rôle que doit jouer la RDC sur le continent africain et dans le concert des nations.

En effet, si l'Afrique du Sud et le Nigeria, respectivement première et deuxième économie du continent, jouent pleinement leur rôle dans les régions où ils sont, il n'en est pas le cas de la RDC. Miné par l'insécurité dans la partie Est, le Congo Kinshasa est en permanence sous la menace d'implosion du fait des divergences persistantes entre forces politiques existantes. Si bien qu'il apparait que l'Accord conclu le 31 décembre 2016 ne pourrait atteindre ses objectifs en l'absence de volonté politique sincère des signataires.

Dans un tel contexte politique, les opérateurs économiques et surtout les potentiels investisseurs étrangers jouent à la prudence, le temps que les épais nuages s'éclaircissent. On en est là en République démocratique du Congo ! Pendant ce temps, la RDC est à la 22ème place de l'Indice de développement humain. Ce classement traduit en lui seul le niveau du développement du pays. En effet, la RDC reste confrontée à plusieurs défis. Pourtant, depuis 2016, les conciliabules politiciens focalisent toute l'attention des dirigeants au détriment des actions de développement profitable aux 75 millions de Congolais. Ainsi, en pleine capitale Kinshasa, les infrastructures se détériorent au grand dam des habitants.

La réalité est que la RDC paye pour l'absence de réformes nécessaires devant changer son modèle économique qui reste dépendant des exportations des matières premières brutes, notamment le cuivre et le pétrole. Avec la baisse des cours de ces matières depuis 2014 sur le marché international, le Congo-Kinshasa voit ses recettes publiques fondre comme neige au soleil avec des implications négatives sur le cadre macroéconomique.

Le taux de croissance économique est passé de 9,5% en 2014 à 6,9 en 2015 pour être aujourd'hui à 2,5% en 2016. C'est dire que le pays est sérieusement impacté du ralentissement économique au niveau mondial. Cette situation devrait interpeller les acteurs politiques pour qu'ils prennent conscience que le pays risque de sombrer en l'absence d'un compromis solide, gage de stabilité politique et nécessaire pour la relance économique.

L'Afrique bouge

Alors que la RDC est empêtrée dans des interminables dialogues politiques, les pays du continent africain avancent. Des cas sont légions des avancées économiques certaines. Tenez. Pays d'Afrique de l'Est ne possédant quasiment aucune matière première extractive, l'Ethiopie est pourtant devenue l'une des économies les plus robuste et performante du continent africain. L'Ethiopie envisage de lancer un satellite de recherche d'ici à 2019. Le projet est en cours depuis 2014. Depuis la signature le 30 août d'un partenariat entre le Centre de recherche Solomon Belay (EORC) en Ethiopie et le Groupe des technologies de l'espace et de la science (STSG) basé en Finlande. C'est STSG qui est chargé du développement, de la construction et du lancement de cet appareil dans l'espace.

Autre exemple d'une Afrique qui avance c'est au Maroc. La première ligne de train à grande vitesse du continent se construit actuellement au Maroc. Ce TGV sera prêt en 2018. Les travaux sont terminés à 85%. Le projet avait été lancé en 2011 en collaboration avec le groupe français Alstom. Le pays attend d'importantes retombées économiques de cette acquisition.

Au Kenya, le gouvernement veut créer un million d'emplois dans le numérique grâce au programme « Ajira » pour lutter contre le chômage dans le pays. Selon les projections, ce vaste programme dénommé Ajira (emploi en swahili) permettra à 1 million de jeunes Kenyans d'obtenir un emploi freelance en ligne en 2018.

Autant d'exemples d'une Afrique qui avance. Il est temps que les politiques congolais mettent de côté leurs querelles pour remettre le pays sur la rampe du développement.