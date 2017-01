Afrique de l'Ouest: 17 milliards de la Banque mondiale pour le projet d'appui au pastoralisme au Sahel

Les parcs à vaccination permettent non seulement de sécuriser les opérations vaccinales, mais aussi de disposer d'un bon taux de couverture vaccinale, a-t-il déclaré, ajoutant que le PRAPS va permettre de construire des marchés à bestiaux, des pistes pour désenclaver certaines zones, sans compter le volet hydraulique et pastoral.

Et pour la gestion des vaccins, dit-il, "on a mis à la disposition du ministère de l'Elevage et des Productions animales 70 réfrigérateurs, dont cinquante électriques [...] pour assurer la chaîne de froid, surtout pour les vaccins, afin qu'ils aient une bonne réponse immunitaire, et trois cent glacières".

