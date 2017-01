Gambie: Retour d'Adama Barrow - Gare au syndrome du messie !

Aux plans économique et social, par exemple, près de 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, le chômage explose, l'accès à la santé est l'un des plus faibles du monde, l'éducation également et, comble de malheur, les caisses de l'Etat sonnent davantage creux, car Yahya Jammeh aurait emporté dans ses boubous une dizaine de millions d'euros.

Une fois passée l'ivresse du retour, c'est à cette question que le futur locataire de la State House va devoir répondre. Et vite, tant le tableau clinique du pays nécessite une thérapie urgente et efficace.

Gambia's president-elect Adama Barrow acknowledges crowds in this news clip from Al Jazeera television news.

