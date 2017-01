Cameroun: Gato international présente "la nuit du challenge"

La nuit du challenge qui est à sa toute première édition est une idée du jeune 'artiste comédien et humouriste Gato international qui se lance ainsi dans le grand bain de l'événementiel au Cameroun avec un concept novateur avec comme parrains un ancien de la chose en la personne de Dave k motor et le grand maitre rabba rabbi .

Avec cette évolution, des événements dédiés exclusivement à l'humour se multiplient au Cameroun et ceci dans le seul but d'encourager les jeunes qui excellent dans cette discipline dans laquelle le Cameroun a eu les pionniers à l'instar de jean Michee kankan qui a inspiré toute l'Afrique. Il est donc question de reprendre ce leadership continental en multipliant des événements pareils.

De plus en plus l'humour prend de la place dans le milieu artistique au cameroun.ceci est du à la nouvelle génération de comédiens et d'humoristes qui se démarquent par l'originalité de leurs sketches de plus en plus proche de notre quotidien.

