Cameroun/Sénégal: Camair-Co propose un vol spécial pour les supporters des Lions Indomptables

Les Lions indomptables du Cameroun se sont qualifiés dimanche dernier, sans briller, pour les quarts de finale de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de football. Aussi, pour permettre aux Camerounais de vivre de près la suite du tournoi, et de se déplacer pour le Gabon afin de vivre la rencontre contre Sénégal, la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), propose un vol spécial CAN à chaque match des lions à partir des quarts de finale. Le premier vol est prévu pour samedi 28 janvier 2017 à partir de 170 000 FCFA. La compagnie aérienne camerounaise ne se limitera uniquement pas à vendre des billets d'avion « aller et retour » pour le Gabon.

Son package comprend, entre autres, le visa d'entrée au Gabon, le billet d'entrée au stade et l'accès à la tribune d'honneur, le déplacement de l'aéroport au stade, les départs jour du match et retour juste après le match. Ceci, afin de permettre aux passagers de voyager dans des conditions confortables et éviter un surplus de fatigue.

Camair-Co n'est pas le seul transporteur aérien à s'intéresser à la coupe d'Afrique des nations. Brussels Airlines Africa, la compagnie aérienne belge, le fait à travers un jeu concours qui prend fin aujourd'hui. Il est demandé aux amoureux du football de pronostiquer « correctement » sur les équipes qui participeront à la finale de la CAN tout en répondant à la question : « Quelle minute le premier but sera marqué (pendant les 90 minutes de temps réglementaire) ? ».

Le vainqueur va, apprend-on, recevoir un duo de tickets en Economy sur une destination européenne de Brussels Airlines de son choix valable exclusivement pour des départs depuis les aéroports africains desservis par Brussels Airlines : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, RDC, Gambie, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Liberia, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Ouganda.

Le concours est, selon la compagnie, ouvert à toutes les personnes physiques en Afrique, à l'exception du personnel travaillant dans les services marketing de l'organisateur et des administrateurs de l'organisateur ou de toute personne impliquée dans l'organisation dudit concours. La CAN Total 2017 au Gabon ne se joue pas que dans les stades, mais aussi et surtout dans les entreprises.