Centrafrique: La directrice générale du FMI encourage la RCA à promouvoir la paix

Libreville — Tout en faisant face à un héritage de fragilité, les autorités de la République centrafricaine (Rca) doivent se concentrer sur le renforcement de la paix, le rétablissement de la cohésion sociale et la mise en place d'un gouvernement actif, a déclaré mercredi, la directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi), Mme Christine Lagarde.

"Vous devez favoriser la réconciliation nationale et rétablir la paix", a déclaré Lagarde à l'Assemblée nationale de la Rca. «Vous devez relancer l'économie et reconstruire vos institutions et vos infrastructures. Ces défis sont étroitement liés».

«Je suis profondément impressionnée par les progrès que vous avez accomplis jusqu'ici, notamment dans le travail quotidien du gouvernement. Par exemple, la gestion de la trésorerie s'est améliorée et la Fonction publique a été rationalisée.

«Après avoir chuté de près de 40% en 2013, l'économie de la République centrafricaine a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les infrastructures ont été brisées. L'agriculture, la foresterie et l'exploitation minière ne sont pas revenues aux niveaux de production passés. Et la situation sécuritaire dans certaines parties du pays n'est pas encore tenue ", a observé la chef du Fmi.

Elle a assuré le leadership du pays du plein appui du Fmi dans la poursuite de la stabilité politique, de l'amélioration de la gouvernance et de la résurgence économique.

En juillet dernier, le Conseil d'administration du Fmi a approuvé un accord triennal d'un montant total de 120 millions de dollars américains dans le cadre de sa facilité de crédit élargie afin de renforcer la collecte des recettes; améliorer l'efficacité des dépenses; augmenter les dépenses sociales et l'investissement dans les infrastructures; mettre en œuvre des réformes et coordonner le soutien des partenaires au développement pour la Rca, entre autres objectifs.

«C'est une longue liste, qui est essentielle pour rétablir la stabilité et la croissance», a souligné Mme Lagarde.

Elle a déclaré qu'elle était émue d'apprendre les paroles du Pape François lors de sa visite en République centrafricaine en 2015: "La paix n'est pas un document qui est signé et qui est ensuite mis en place. La paix est faite chaque jour. La paix est un métier, un ouvrage".

À la fin de sa visite, Mme Lagarde a remercié le président de la République centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra, avec qui elle a discuté des défis économiques du pays. Elle a remarqué que le président s'efforçait de mettre en œuvre un programme ambitieux visant à réduire la pauvreté généralisée et à favoriser la réconciliation nationale.

"L'engagement du Président Touadéra à promouvoir le développement économique et à réduire la pauvreté dans un environnement fragile est louable. Cela nécessitera une augmentation des dépenses en faveur des pauvres et des investissements en augmentant les recettes intérieures et en renforçant la gestion des finances publiques », a-t-elle déclaré. (Source Pana).