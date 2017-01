Gambie: Adama Barrow à Banjul, aujourd'hui

Photo: Al Jazeera

Gambia's president-elect Adama Barrow acknowledges crowds in this news clip from Al Jazeera television news.

Le porte-parole de la coalition victorieuse de la dernière présidentielle gambienne est revenu, hier, au cours d'une conférence de presse, sur le retour, aujourd'hui, du président Adama Barrow, mais aussi sur la polémique sur l'âge de la vice-présidente, sur le départ de l'ancien président entre autres questions.

Le président gambien, Adama Barrow, rentre, aujourd'hui, à 16 heures. L'annonce a été faite hier par Halifa Salla, le porte-parole de la Coalition victorieuse de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier, The Gambia Coalition 2016. Halifa Salla a eu une rencontre avec la presse nationale et internationale largement accréditée, ces derniers jours, à la capitale gambienne.

Sans inviter les populations à donner un cachet particulier à l'accueil, M. Sallah a dit que la Coalition a souligné que celles-ci peuvent « imprimer le cachet qu'il leur plaira au retour ».

Rappelant aussi que toutes les dispositions avaient été prises pour une « prestation de serment digne de ce nom à la date du 19 janvier au Independant Stadium pour le premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Gambie ». Mais le refus de l'ancien président de céder le pouvoir en avait décidé autrement, obligeant le président élu à prêter serment au Sénégal, dans la représentation diplomatique de son pays. « Nous pensons que nous pourrons, indépendamment de l'accueil qui lui sera réservé, organiser ultérieurement un moment de communion avec le peuple à qui nous laissons encore le choix sur l'accueil de demain (d'aujourd'hui) », a insisté M. Sallah.

Il a indiqué que le président Barrow a demandé la « libération de tous les détenus politiques, mais aussi de faciliter et de sécuriser le retour des réfugiés ». Sur la question des réfugiés, il a tenu à remercier « l'attitude et l'assistance des frères du Sénégal qui ont accueilli leurs frères et sœurs gambiens dans les meilleures dispositions ». Laissant entendre que cette question révèle les « rapports possibles entre populations, populations et Etat, entre Etat et Etat ». « Nous n'oublierons jamais l'attitude des Sénégalais et du Sénégal. Nous voyons aussi l'émergence d'une nouvelle citoyenneté gambienne, ouest-africaine et africaine avec cette crise. Nous devons tous nous réjouir de cette nouvelle dynamique, surtout nous autres Gambiens qui comprenons aujourd'hui la possibilité pour nous offerte de faire et de défaire démocratiquement des régimes », s'est réjoui le porte-parole de The Gambia Coalition 2016.