Généralement, après la débâcle d'une équipe dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont des démissions et des limogeages qui s'en suivent.

Simplement parce qu'on a honte de n'avoir pas attient l'objectif, et parce qu'on veut s'améliorer, prendre quelqu'un d'autre qui serait plus meilleur. Le cas d'Algérie qui a déjà chassé son entraîneur pour insuffisance de résultat. Le sélectionneur algérien a été lui aussi, éliminé au premier tour avec deux matches nuls et une défaite. Cependant, Claude Le Roy, a plutôt manifesté l'intention de rester à la tête des Eperviers, et continuer son aventure.

Le technicien français qui entraine les sélections africaines depuis les années 80, a lâché quelques mots à la conférence de presse d'après match. Il a donné quelques raisons de sa défaite, mettant en avant plan, le changement inattendu du gardien : «la victoire tant attendue, ce n'est pas ça. En face, il y a un adversaire. Défaite de jeu, la blessure de notre gardien nous a obligés de changer un autre... Tant qu'on était zéro à zéro, nous étions bien, puis le premier but nous a cassés psychologiquement. On a senti qu'ils ont [les Togolais] pris un coup derrière la tête», a-t-il expliqué. Il a ensuite salué la victoire des Léopards de la RDC : « c'est la vie du foot, bravo à la RDC ! On a eu trop de problèmes des gardiens de but à résoudre dans cette compétition pour pouvoir aller plus loin. C'est vraisemblable d'avoir connu autant de drames personnels, des blessures... Le terrain est responsable de beaucoup de blessures et ça, c'est très grave».

Adebayor ne regrette rien...

Pour le capitaine des Eperviers, Emmanuel Adébayor qui jouait sa derrière Can dit ne rien regretté, même s'il reconnaît bien qu'il sort par la petite porte : «ça fait toujours du plaisir de retrouver une telle compétition qui est la CAN, notre festival. C'est difficile, on sort ce soir par la petite porte. Mais bon ! Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de regrets, comme le coach nous l'a dit au vestiaire», a-t-il déclaré. Toutefois, il avoue que le Togo était venu dans cette CAN comme une petite équipe, voulait seulement montrer à la face du monde qu'il a de très bons joueurs : «malheureusement, l'aventure s'arrête ce soir! Je ne veux pas dire que la meilleure équipe a gagné, mais je ne peux que souhaiter du bonheur à l'équipe congolaise», a ajouté l'international togolais.