Congo-Kinshasa: Banque mondiale - Tête-à-tête Ruberwa et Ahmadou Moustapha à l'Hôtel du Gouvernement

Cela témoigne des avancées significatives du projet sur le développement urbain, actuellement en cours d'exécution. C'est dans cette optique que le directeur Pays de la Banque Mondiale a effectué une visite de travail au Cabinet d'Azarias Ruberwa afin de lui présenter le niveau d'avancement des travaux. Au sortir de cette audience, Ahmadou Moustapha Ndiaye n'a pas lié sa langue. Il a déclaré que son institution est engagée à accorder un financement additionnel dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet pour qu'il atteigne les résultats escomptés. Il a aussi dit que le plus grand but de son déplacement était d'expliquer l'importance de ce projet. Ce dernier contribue, non seulement au renforcement des capacités institutionnelles, mais aussi d'appuyer des investissements en termes des infrastructures urbaines.

