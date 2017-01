Congo-Kinshasa: Querelle des postes - Gouvernement - La poire divisée en deux blocs !

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

Dans le feu des discussions, après un court instant de pause, une certaine forme de fronde a eu lieu dans les travaux. Les délégués de l'OPSA, en gros, ont remis en cause la qualité de Kamerhe en tant que chef de file de l'Opposition signataire de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine. Sous les bons offices de la CENCO, le pire a été évité de justesse. Vital Kamerhe, ancien modérateur à ces assises, a été, finalement, reconnu comme la voix autorisée par tous dont Jean-Lucien Bussa et Azarias Ruberwa. Dans sa tâche de leader, il sera secondé, désormais, par José Makila Sumanda.

S'il est vrai qu'il n'y a pas encore eu un consensus sur le partage des responsabilités au sein du gouvernement de transition, lors de la séance du mercredi dernier, tout observateur peut, néanmoins, noter que l'état d'esprit n'est plus le même aux assises menées par les évêques catholiques. Si, officiellement, les résolutions n'ont point été divulguées, officieusement, des bruits de couloir rapportent qu'en gros, les parties prenantes auraient levé quelques options. Mais, comme dans toutes les négociations du genre, celles-ci doivent être toilettées et mises en forme, avant une ultime présentation en plénière et à l'opinion publique.

Hier, sous l'égide des hommes en soutane, les composantes ont, enfin, dégagé des grandes lignes d'un consensus sur le dispatching des postes au sein du Gouvernement. Quid des détails ? Aucune révélation n'a été faite officiellement sinon que ce jeudi 26 janvier, les négociations devraient reprendre pour fignoler les choses. Mais, aussi, pour tabler sur la problématique du mode de désignation du futur Premier Ministre ainsi que sur le chronogramme d'application de l'Accord politique, tel que conclu, le 31 décembre 2016. Après les menaces des évêques catholiques et les diverses pressions extérieures, les acteurs politiques semblent prêts à donner un coup d'accélérateur aux travaux même s'ils continuent à y avoir des poignantes prises de bec. La question reste, cependant, celle de savoir s'ils sauront se contenir et se surpasser pour qu'enfin, l'épilogue du dialogue inclusif soit connu ce samedi 28 janvier 2017.

