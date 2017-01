document

Dans une déclaration parvenue à La Prospérité hier, mercredi 25 janvier 2017, Laure Marie Kawanda, Présidente de l'Alliance des Patriotes Lumumbistes, APL en sigle, fait une analyse approfondie de la situation politique actuelle en République Démocratique du Congo depuis la fin du mandat du Président de la République en date du 20 décembre 2016. Cette dame de fer ramène tous les esprits sur les vrais problèmes qui rongent le pays.

Elle appelle, de ce fait, les uns et les autres à renoncer aux ambitions personnelles, à la personnalisation du bien commun, à rompre avec l'esprit de précipitation, d'impatience, de compétition déloyale. En gros, Laure Marie Kawanda pense que les forces politiques et sociales du pays devront honorer l'intérêt commun. A en croire ses propos, l'Alliance des Patriotes Lumumbistes exige le maintien sous surveillance citoyenne de la Majorité parlementaire actuelle sans cohabitation exécutive. Mais, poursuit-elle, avec des sanctions légales ciblées et son Exécutif homogène prioritairement d'élections en 2017.

ALLIANCE DES PATRIOTES LUMUMBISTES

DECLARATION POLITIQUE DU 25 JANVIER 2017

Depuis le 20 décembre, la RDC est en désordre : la constitution a été violée relativement aux élections. Il n'y a pas d'alternative à la répartition et au retour à la légalité. En effet, d'une part, l'Exécutif congolais n'a notamment pas fait tenir les élections dans les délais constitutionnels de 2016. Alors que c'est lui le Garant de la légalité et le pouvoir organisateur général. D'autre part, le second et dernier mandat du Président de la République a pris fin le 19 décembre 2016. Malgré cela, les institutions exécutives en cause sont toujours en place. Sans explication. Quand nous causons avec nos voisins, camarades, familles, connaissances et le reste de nos concitoyens vivant à l'étranger, nous notons que beaucoup ignorent ce qui se passe et pourquoi le pays en est là.

Aucune autorité n'expose aux populations ni la raison de cette violation, ni la solution, ni la sanction. Nos compatriotes ignorent l'utilité des dialogues sans fin où, à première vue, il se distribue des postes. Quant à l'APL, le Parti dénonce des complots ourdis et des coups d'Etat fomentés par la Majorité, la Minorité, les Associations civiles, l'ONU. Il met ces camps au défi de prouver la fausseté de ce qui suit :

Le camp du pouvoir a planifié ses fautes et tricheries. Sa stratégie comme dans une dictature est simple : silence, anonymat, répression, dilatoire, création des peurs, terrorismes, instabilités ;

Les camps des Oppositions, sociétés civiles, CENCO ont laissé faire. Ils usent des dissimulations, mensonges, chantages, abusant des colères des rues qu'ils mettent en déroute pour usurper le pouvoir ;

La communauté internationale, invoquant le principe de la souveraineté nationale, fait la politique de l'autruche et de la sentinelle étrangère. C'est illogique qu'elle se félicite tour à tour du oui et du non.

Les populations réveillées de leur torpeur voient ces conspirations contre le pays, leur survie, leurs intérêts mais refusent de subir ces trahisons. La protestation peut mener à un soulèvement populaire.

La sagesse est donc de redonner espoir à tous. C'est cela aussi le patriotisme, une clef pour un salut national durable. Car quand il n'y a plus d'espoir, sois tu te suicides, sois tu fais la révolution.

Sauf s'il y a respect de gré ou de force de la Constitution 2006/2011 qui est en vigueur. Ce qui exige :

Maintien sous surveillance citoyenne de la Majorité parlementaire actuelle sans cohabitation exécutive. Mais avec des sanctions légales ciblées et son Exécutif homogène prioritairement d'élections en 2017 ;

A défaut d'agir avec raison et subtilité de telle sorte que les mains qui détruisent ce qu'elles ont bâti aient besoin d'être utilisées différemment et mises à l'écart de la Décision, pour leur donner l'occasion d'apprendre à honorer l'intérêt commun, à renoncer aux ambitions personnelles, à la personnalisation du bien commun, à rompre avec l'esprit de précipitation, d'impatience, de compétition déloyale.

Violation n'est pas abrogation. Entre le fort et le faible, entre les dirigeants et les populations, c'est le pouvoir qui doit rejeter oppression et complicité. Seule la loi affranchira le Congo de tous les périls.

Vous qui dialoguez, sachez qu'il y a d'alternative au retour nécessaire et donc possible à la légalité.

Laure Marie KAWANDA KAYENA