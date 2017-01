Congo-Kinshasa: Mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre - CNSA - Etienne Tshisekedi rassure les Evêques !

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

Et de poursuivre : « Nous étions inquiets de tout ce qui se disait sur sa santé, voilà pourquoi nous sommes allés le voir. Mais Dieu est grand. Il y a plus de peur que de mal. Il va bien. On l'a trouvé comme toujours en forme physiquement. Le président Tshisekedi lui-même aussi nous a dit qu'il va bien et bientôt il sera de retour pour le travail ». a déclaré l'Abbé N'shole à la presse.

Quant à l'état de santé du lider maximo, celui-ci ne présente aucune inquiétude et la délégation des Evêques a été agréablement surprise, qu'il allait bien contrairement à certaines rumeurs. Elle s'est dit rassurer de la disponibilité du président de l'UDPS et du Conseil des sages du Rassemblement, d'accompagner la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2017.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.