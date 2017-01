Algérie: Prise en charge des revendications des étudiants de médecine dentaire et de pharmacie

Le ministère a accepté de" réexaminer le programme pédagogique des première et deuxième années et renforcer celui de la sixième année en matière de formation pour la filière de médecine dentaire".

Il s'agira également de "la création de nouvelles spécialités", à savoir "pédodontie et implantologie", ainsi que "le recrutement de maîtres-assistants pour combler le déficit en encadrement en organisant le plus tôt possible un concours de recrutement".

Deux réunions ont été tenues au niveau de la fonction publique, les 28 décembre 2016 et 11 janvier 2017 en présence des secteurs concernés (ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la santé, ministère des finances sous la présidence de la direction de la Fonction publique et de la réforme de l'Administration).

Dans ce contexte la plupart des revendications ont été satisfaites, ajoute le communiqué précisant que pour les revendications conjointes des deux branches, celle relative au reclassement des chirurgiens-dentistes et pharmaciens de la catégorie 13 à la catégorie 16 de la fonction publique, il a été rappelé aux étudiants que cette revendication ne relevait pas des attributions du ministère et que ce dernier avait entrepris des démarches auprès des autorités concernées à l'effet d'ouvrir ce dossier.

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé mercredi que "la majorité des revendications des étudiants de médecine dentaire et de pharmacie ont été satisfaites" affirmant "sa disponibilité à prendre en charge toutes les revendication pédagogiques des étudiants de ces deux spécialités relevant de ses prérogatives".

