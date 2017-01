Niger: Le FMI note un cadre macroéconomique stable

En réaction à une moins-value plus élevée sur recettes au deuxième semestre de 2016, les autorités ont réduit les engagements sur les dépenses non prioritaires pour le dernier trimestre de 2016. Cette mesure adoptée par le comité interministériel de régulation budgétaire contribuera à éviter l'accumulation d'arriérés de paiements et le recours au financement intérieur.

Selon le communiqué finale, la croissance devrait passer à 4,6 % en 2016, contre 3,5 % en 2015, portée par une bonne campagne-, et en dépit de la faiblesse persistante des secteurs du pétrole et des mines. L'inflation serait limitée à 1,1 % en 2016.

Les résultats macroéconomiques globaux du Niger sont restés satisfaisants en 2016, malgré les chocs sécuritaire et humanitaire, l'évolution défavorable des prix des produits de base et la réduction des flux commerciaux vers les pays voisins. L'analyse est du FMI qui vient d'achever une mission dans ce pays.

