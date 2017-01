Algérie: Le numérique au cœur de multiples problématiques de l'enseignement supérieur

Paris — La question du numérique est aujourd'hui "au cœur" de multiples problématiques de l'enseignement supérieur, a indiqué mercredi à Paris, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la tenue, à Paris, de la 4e conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre a précisé que l'ensemble des fonctions de formation et de recherche est aujourd'hui "impacté par ce que certains qualifient de 'Tsunami numérique'".

"Le numérique se pose actuellement en véritable solution pour l'enseignement supérieur pour appréhender les aléas de la massification, le développement de nouvelles générations d'infrastructures numériques, pour rendre l'enseignement supérieur accessible à une plus grande majorité", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il est également une solution pour relever le défi de la qualité des contenus de formation afin de les adapter aux besoins des économies.

Il a cité à cet effet les formations qui disposent de "hautes compétences" scientifiques, techniques et managériales, à "haute" finalité d'employabilité, "capables, a-t-il dit, de garantir l'insertion professionnelle des diplômés en faisant preuve d'adaptabilité et de réactivité".

L'objectif de la conférence, qui a pour thème "Le défi du numérique", est à la fois, a-t-il expliqué, de "croiser nos expériences sur les problématiques partagées et d'identifier à travers les différentes tables rondes, les actions conjointes à mener pour comprendre les pratiques actuelles et de nous projeter dans le futur pour anticiper l'analyse et la maîtrise des plus grands enjeux de l'enseignement supérieur à l'ère du numérique".

Le ministre a souligné que la place du numérique dans les universités est "plus que jamais une grande priorité actuelle de l'Algérie", notant que ce défi est "important" et "incontournable" afin de "faire face aux exigences de la modernisation de l'appropriation des outils et stratégies de pilotage de l'enseignement, de la recherche et de la gouvernance mais aussi et surtout pour faire face au défi de la massification".

Il a indiqué que l'université algérienne, qui accueille actuellement plus de 1.600.000 d'étudiants, "aura à prendre en charge, à l'horizon 2035, plus de 3 millions d'étudiants", faisant constater que les ressources de l'enseignement à distance et les campus numériques sont pour l'Algérie "une alternative incontournable pour faire face à tous ces défis".

Il a ajouté dans ce cadre que le recours aux plateformes de téléenseignement "s'est vite imposé dès les années 2000", à travers des "nombreuses" initiatives, encouragées et soutenues par divers programmes de coopération "qui ont mis en place les jalons d'une introduction massive du e-learning en Algérie".

Le ministre n'a pas manqué de relever que malgré les investissements "importants" consentis par le gouvernement, "des efforts restent encore à déployer pour une meilleure exploitation de ces investissements, notamment en matière de renforcement de la formation des enseignants et leur encouragement à l'usage des technologies de l'information et de la communication à une large échelle afin de répondre aux effectifs sans cesse croissants d'année en année".

Le numérique, une solution efficace avec un impact positif sur l'amélioration de la qualité de la formation

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé mercredi à Paris que le numérique est solution "efficace" ayant un impact "positif" sur l'amélioration de la qualité de la formation universitaire.

"L'utilisation du numérique est une solution efficace qui a un impact positif sur l'amélioration de la qualité de la formation, d'autant que l'Algérie aura, à l'horizon 2035, 3 millions d'étudiants", a déclaré le ministre à la presse à l'issue de la signature d'un accord de coopération entre les universités de Béjaïa et de Lyon 3.

Il a ajouté que pour l'Algérie, le numérique est considéré comme un "grand défi", dans la mesure où "il nous aide à régler un grand nombre de nos problèmes, notamment la croissance sans cesse du nombre des étudiants qui est plus rapide que la réalisation des infrastructures et la formation des enseignants".

Sur la 4e conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche, Tahar Hadjar a souligné qu'elle s'inscrivait dans le cadre des accords entre les deux pays, relevant que le numérique "fait partie maintenant de notre quotidienneté et est entré en force dans tous les secteurs, notamment dans l'enseignement supérieur".

Pour sa part, son homologue française, Nadjat Vallaud-Belkacem, a indiqué que la 4e conférence, qui regroupe notamment les recteurs d'universités des deux pays, a la vocation de réfléchir sur le développement du numérique, son utilisation dans la perspective du futur et des métiers du futur, exprimant sa satisfaction que les deux parties puissent discuter sur ce sujet "de façon confrontée".

Le ministre Tahar Hadjar est en visite en France, à la tête d'une importante délégation, pour coprésider les travaux de la 4e conférence, à l'invitation de Nadjat Vallaud-Belkacem.

Dans la matinée de mercredi, le ministre a visité l'Université de la Sorbonne où il a reçu son diplôme de docteur d'Etat en sciences sociales qu'il avait obtenu le 23 janvier 1987. Il a eu également des entretiens avec son homologue française et dans l'après-midi, avec la présidente du Conseil régional d'Ile de France, Valérie Pécresse.

Dans la journée de jeudi, le ministre effectuera une visite à l'Institut universitaire de technologie (UIT) de Cachan, qui a été créé en 1968. L'IUT de Cachan est spécialisé dans le génie électrique, informatique industrielle et génie mécanique et productique.