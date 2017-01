Afrique de l'Ouest: Ligue des uléma du Sahel - Les participants se félicitent de la Déclaration de N'djaména

Ndjamena — Les participants au 5e atelier de la Ligue des uléma, prédicateurs et imams de la région du Sahel ont salué les recommandations contenues dans la "déclaration de N'djaména", estimant qu'elle constituait une feuille de route pour l'action préventive commune entre les pays du Sahel.

A l'issue des travaux du 5e atelier de la Ligue des uléma, prédicateurs et imams de la région du Sahel ont salué le contenu de la "Déclaration de N'djaména", exprimant leur satisfaction quant au progrès enregistré dans les activités de la Ligue, d'autant qu'elles interviennent dans un contexte sensible qui marque la région du Sahel et l'Afrique en raison d'idées intruses, a indiqué le représentant de la République du Tchad au sein de la Ligue.

Le représentant de la Mauritanie au sein de la Ligue a estimé que les recommandations contenues dans la "Déclaration de N'djaména" constituaient une feuille de route préventive commune entre les pays du Sahel africain pour la consécration de la paix et de la stabilité.

"Les pays de la région sont appelés à coordonner leurs efforts, à bénéficier de leurs expériences respectives et à approfondir les connaissances en matière de religion pour corriger les erreurs diffusées par les organisations extrémistes".

Le représentant du Sénégal a pour sa part salué les efforts de l'Algérie en matière de paix dans la région et en Afrique. Il a souligné dans ce sens que les mécanismes adoptés par la Ligue tendent à préserver les valeurs modérées de notre religion, ajoutant que ces mécanismes requièrent une coordination soutenue afin de concrétiser ces recommandations. Il a indiqué dans ce contexte que les résultats de la Ligue pourraient aider les gouvernements des pays africains à lutter contre le phénomène de l'extrémisme violent.

Les membres du bureau exécutif de la Ligue des uléma, prédicateurs et imams de la région du Sahel ont tenu une réunion restreinte consacrée à la préparation du programme de l'assemblée générale ordinaire de la ligue qui se tiendra prochainement à Alger.

Réviser le discours religieux, accorder plus d'intérêt aux jeunes et renforcer le rôle de la femme dans la société

"La Déclaration de N'djamena" qui a couronné le 5e atelier de la Ligue des Ulémas, prédicateurs et imams du Sahel sous le thème "Rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l'extrémisme violent", organisé en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) a mis en avant le rôle des jeunes qu'il convient de protéger contre les groupes terroristes extrémistes".

La Déclaration a mis en exergue le rôle de la femme dans les sociétés des pays de sahel "en tant que pierre angulaire dans la famille", et a recommandé la mise en place d'une instance à l'instar de celle des Mourchidates en Algérie et celle des Ulémates et prédicatrices au Tchad afin de faire face aux idéologies qui mènent à l'extrémisme"

Les Ulémas et prédicateurs du Sahel ont exprimé leur détermination à"réviser le discours religieux pour faire face aux tentatives d'attirer les jeunes vers l'extrémisme" et à former les leaders religieux aux nouvelles technologies de la communication (NTIC).

Dans le même texte, les participants se sont accordés aussi sur l'importance de mettre en place des programmes d'activités au profit des jeunes, englobant les secteurs cultuel et culturel, visant à combler un vide intellectuel et à les prémunir "contre toute tentative d'endoctrinement de la part des idéologues des groupes terroristes".

Il a été convenu d'un commun accord, selon le texte, la mise en place d"'un mécanisme de suivi et d'échange chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les projets précités".

Ont pris part à cet atelier, organisé en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison (UFL) et en coordination avec le CAERT, les pays membres de la Ligue: (Algérie, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, NIgeria et Tchad), ainsi que la Cote d'ivoire, la Guinée et le Sénégal en tant que pays observateurs.