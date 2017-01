Congo-Kinshasa: Les violations des droits de l'homme en hausse de 30%

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

«Ce nombre, en hausse importante par rapport à l'année précédente (260 violations), constitue plus de quatre fois le nombre total de ce type de violations documentées sur toute l'année 2015. Les auteurs de ces violations restent, à l'instar de l'année précédente, les agents de la PNC (539 violations) [... ], suivis par les agents de l'ANR (128 violations), les autorités politico-administratives (174 violations) et les militaires des FARDC (155 violations)».

Viennent ensuite les groupes armés, responsables eux, de plus de mille huit cent violations des droits de l'homme dans les territoires affectés par les conflits. Le groupe le plus cité est la Force de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI); alors qu'en 2015, c'étaient les FDLR. Les provinces de l'Est de la RDC sont les plus touchées.

