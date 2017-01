Congo-Kinshasa: Les réclamations à faire au centre d'identification des électeurs

C'est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice… Plus »

Jody Nkashama pose ces questions à Jean Baptiste Itipo et Thanny Diaka, respectivement chargé de communication et assistant du Secrétaire exécutif national, chargé de conception et procédures à la Commission nationale électorale indépendante (CENI).

Les opérations de révision du fichier électoral se déroulent depuis le 13 décembre 2016 dans 12 provinces: Sud Ubangi, Mongala, Tshuapa, Equateur, Haut Katanga, Haut Lomami, Lualaba, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema et Ituri. L'identification et l'enrôlement des électeurs peuvent donner lieu à quelques réclamations de la part des requérants.

