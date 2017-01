Afrique: CAN 2017 - Grant « Ce sera difficile contre la RD Congo »

Toutes les affiches des quarts de finale de la CAN 2017 sont connues. Les derniers qualifiés, l'Egypte et le… Plus »

Avram Grant pense déjà à dimanche prochain et au match contre les Léopards de la RD Congo. « Dimanche, ce sera une autre histoire et ce sera difficile contre la RD Congo ».

« Les deux équipes qualifiées du Groupe C sont bonnes et la suite s'annonce difficile. J'aurais aimé gagner, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le quart de finale », a-t-il indiqué après le match avant de l'analyser en quelques mots. « L'issue du match s'est décidée sur une erreur. Ils ont marqué d'un fantastique coup franc, mais nous avons dominé le jeu ensuite. Malheureusement, nous n'avons pas marqué, mais je suis satisfait de l'attitude de mes joueurs. C'est le football ».

La défaite contre l'Egypte (1-0) ce mercredi dans le groupe D de la CAN 2017 n'a rien changé pour le Ghana. Vainqueur de l'Ouganda et du Mali lors des deux premières journées, les Black Stars avaient déjà obtenu leur billet pour les quarts. Et c'est bien l'essentiel pour Avram Grant, le sélectionneur ghanéen.

