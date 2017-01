Gambie: Fin de crise post-éléctorale - Adama Barrow rentre jeudi à Banjul

Une fois à Banjul, Adama Barrow aura du travail. La Vice-présidente étant déjà connue, en la personne de Fatoumatta Jallow Tambajang, il lui faudra former un gouvernement et s'attaquer aux premières urgences du pays. «Les caisses de l'Etat sont virtuellement vides», s'inquiète Mai Ahmad Fatty, un conseiller du président. D'après ce responsable, la priorité sera d'élaborer un programme de relance de l'économie.

Même si son prédécesseur Yahya Jammeh qui vit désormais loin du pays, en Guinée-Equatoriale), le nouvel homme fort de Bajul a demandé le maintien et la poursuite de l'opération de la Mission de Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) en Gambie (Micega ou Ecomig en Anglais) dans son pays, lancée le 19 janvier pour forcer le président Jammeh à partir. Le président Barrow a sollicité la présence des Forces de la CEDEAO pendant six mois dans le pays afin d'aider l'Armée gambienne à se structurer et le pays à se stabiliser après 22 ans de règne de Yahya Jammeh.

Le nouveau président élu de la Gambie, Adama Barrow, va rentrer dans son pays aujourd'hui, jeudi 26 janvier, à 16 heures avec un vol spécial, entouré de ses proches et de ses conseillers. Après un exil de dix jours à Dakar où il a prêté serment le jeudi 19 janvier dernier, l'homme le plus attendu à Banjul pourra enfin occuper le fauteuil présidentiel de la State House, moins d'une semaine après le départ en exil forcé de son prédécesseur, le président Yahya Jammeh.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.