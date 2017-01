Togo: Une politique tournée vers la croissance et le développement

Une équipe du Millennium Challenge Corporation (MCC) vient d'achever une visite au Togo. Objectif : aider les autorités à concevoir le programme dit de seuil (Threshold).

La délégation de 15 experts - la plus importante depuis le début du processus -, a rencontré de nombreux acteurs issus du secteur public et privé secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.

La mission dirigée par Grace Morgan a permis d'identifier les causes profondes des contraintes majeures issues de l'étude diagnostique sur les obstacles à la croissance économique et à l'investissement privé au Togo.

Cette étude, fruit des travaux des experts américains et togolais, placés sous la coordination conjointe de la cellule MCA-Togo et de l'équipe pays du MCC, a abouti à l'identification des principaux obstacles : les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'agriculture et les impôts en particulier.

Mme Morgan a salué les efforts consentis par les autorités togolaises en vue de la rééligibilité du Togo au Programme Threshold. Elle a surtout salué la qualité des échanges dont les résultats permettront à l'élaboration du programme.

Le Togo mène avec détermination une politique tournée vers la croissance et le développement. C'est un signal fort sur sa capacité à prendre les décisions difficiles nécessaires pour améliorer les choses et cela nous encourage à avoir un Programme Threshold très solide', a-t-elle indiqué.

Le Togo a techniquement validé tous les critères requis pour l'éligibilité au Compact.

Le pays a en effet satisfait à douze indicateurs au tableau de bord 2016 du MCC avec la validation pour la première fois de l'indicateur 'maîtrise de la corruption'.