Algérie: Championnat africain de rafle - Coup d'envoi de la 1e édition à Mostaganem

Mostaganem — Le coup d'envoi du premier championnat d'Afrique de rafle a été donné, mercredi, à la salle omnisports "Charef Khattab" de Mostaganem dotée de quatre terrains, avec la participation de 70 sportifs et sportives de huit pays.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation sportive s'est déroulée en présence du président de la Confédération africaine de rafle, premier vice-président de l'Union internationale méditerranéenne de rafle et de boules, l'Algérien Teriaki Abdelkader, ainsi que les autorités de la wilaya.

A cette occasion, une rencontre d'exhibition a été organisée entre les sélections algérienne et libyenne.

Dans une allocution d'ouverture, le président de la Confédération africaine de rafle a mis l'accent sur l'importance de développer cette discipline sportive au niveau national et africain, soulignant que le rafle commence à se développer en Afrique.

"C'est un grand honneur pour Mostaganem et l'Algérie d'abriter la première édition de ce championnat africain", a souligné, pour sa part, le président de la Fédération algérienne de rafle et de billard, Amine Maidi.

Cette compétition, première du genre au niveau africain, enregistre la participation de 70 sportifs d'Algérie, du Burkina Fasso, de Djibouti, du Mali, du Soudan, de la Libye, du Maroc et de la Mauritanie.

Les organisateurs ont prévu, mercredi soir, une réunion technique et le tirage au sort de cette compétition, qui se déroulera en simple, duo et trio. Les rencontres commenceront jeudi en phase de poules et la compétition se poursuivra vendredi par des matchs de barrage en simple et les 2ème et 3ème phases en double et triple. Les quarts, demi-finales et finales sont prévus le 28 janvier.

La compétition chez les dames se jouera sous forme de championnat.

En marge de cette manifestation sportive qui se poursuivra jusqu'à samedi prochain, un stage international sera organisé au profit des arbitres et des entraîneurs encadré par quatre experts de la Fédération internationale de rafle. Il s'agit de l'Italien Dominique Spozetti, l'Algérien Yacine Kafi et deux experts turcs.

Par ailleurs, Teriaki Abdelkader a annoncé l'organisation d'un tournoi international de rafle entre le 1er et 7 mars prochain à Alger avec la participation de 15 pays européens, en plus de l'Algérie et de la Libye, et ce à l'initiative de la ligue de wilaya d'Alger.