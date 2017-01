Ethiopie: OMS - L'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus en tête de course pour le poste de directeur général

Photo: http://www.drtedros.com/

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesu Ministre des affaires étrangères de l'Ethiopie

Le conseil exécutif de l'organisation mondiale de la santé (OMS) réuni le 25 janvier à Genève a sélectionné par vote trois des cinq candidats au poste de directeur général de cette organisation onusienne. L'ancien ministre d'Etat éthiopien était en tête des votes.

Tédros Adhanom Ghebreyesus est arrivé en tête de la liste de trois candidats à l'élection finale du directeur général de l'OMS qui aura lieu au cours de l'assemblée mondiale de l'organisation, prévue du 22 au 31 mai prochain, à Genève en Suisse. Ce vote se déroulera sur le principe "un Etat une voix" et aura pour autres candidats, le Britannique David Nabarro et la Pakistanaise Sania Nishtar. Le nouveau directeur général de l'OMS prendra ses fonctions le 1er juillet.

Deux candidats arrivés en quatrième et cinquième positions après le vote du conseil exécutif sont écartés de la course pour la direction générale de l'OMS. Il s'agit du Français Philippe Douste-Blazy et de l'Italienne Flavia Bustreo.

Le communiqué de l'OMS annonçant ces résultats n'indique pas le nombre de voix obtenues par chacun des cinq candidats. Mais selon le journal français Le monde, l'Ethiopien a obtenu 30 voix contre 28 pour la pakistanaise et 18 pour le Britannique. L'ancien ministre français et la candidate italienne ont, quant à eux, obtenu respectivement 14 et 12 votes en leur faveur.

Les trois candidats arrivés en tête seront auditionnés ce jeudi 26 janvier par le conseil exécutif de l'OMS. L'Ethiopien qui se dit déterminé à être le premier Africain à diriger l'OMS venait de séjourner, les 12 et 13 janvier derniers à Brazzaville. Ce second séjour de sensibilisation lui avait permis de présenter sa vision aux autorités, notamment au Premier ministre Clément Mouamba. Un précédent séjour au mois de novembre 2016 lui avait offert l'occasion de présenter son projet au président Denis Sassou N'Guesso, qui l'avait reçu en audience.