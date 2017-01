Première titularisation de Thievy Bifouma lors du succès d'Osmanlispor face à Kirklarelispor (3-0). Passeur décisif sur le deuxième but (remise de la tête au premier poteau pour Radulescu), il est à l'origine du troisième but : servi sur la ligne médiane, il transperce sur 30 mètres et sert Umar sur la droite, idéalement placé pour délivrer un centre en retrait à Radulescu, auteur d'un doublé. Dzon Delarge, lui, était sur le banc et n'est pas entré en jeu. Avec ce large succès, Osmanlispor prend la 1re place du groupe A et se qualifie pour les 16es de finale.

Tobas Badila était titulaire dans l'axe lors de l'élimination de Nancy par Monaco (0-1). A ce poste qui n'est pas le sien, il a pesé défensivement, mais a pêché dans les relances, courtes et longues. Mais sur le but monégasque, consécutif à une grosse bourde du gardien lorrain, il commet aussi une grosse faute de placement : plusieurs mètres derrière le reste de la défense, il couvre Falcao, qui exploite parfaitement l'erreur de Ndy Assembe. Méritant, donc, mais encore trop tendre à ce poste de défenseur central.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.