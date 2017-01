Ile Maurice: Changements politiques - LUX* appréhende une incertitude pour le tourisme

Partagez cet article

Cette année, LUX* Island Resorts souhaite se donner les moyens de se repositionner face aux nouveaux contours politiques. Ce, suivant le changement de dirigeants à la fois aux États-Unis et à Maurice. Du coup, le groupe hôtelier travaille actuellement sur un certain nombre d'initiatives en vue de mitiger l'impact du taux de change sur Maurice.

D'ores et déjà, ses résultats trimestriels se terminant au 31 décembre 2016 ont été plombés par la dépréciationde 20 % de la livre sterling face à la roupie. Et ce, par rapport à la même période en 2015. Dans la foulée, LUX* annonce que son établissement sis aux Maldives a connu un démarrage lent suivant sa réouverture, étant donné la forte compétition intervenue au niveau du tourisme haut de gamme alors que, parallèlement, LUX* Saint Gilles a réalisé un bon trimestre durant cette période.

Malgré cet environnement peu favorable, le groupe a généré des résultats trimestriels satisfaisants, avec une augmentation de 5 % du chiffre d'affaires, passant à Rs 1,6 milliard, et une amélioration de l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization (EBITDA) de Rs 44 millions pour atteindre Rs 534 millions.

Les résultats semestriels du groupe ont en revanche vu son chiffre d'affaires baisser légèrement, près de 1 %, pour se chiffrer à Rs 2,5 milliards. Raison avancée : le taux de change défavorable pour Maurice, couplé à une faible reprise du marché maldivien.

Toutefois, les profits attribués du groupe, qui s'élevaient à Rs 250 millions en 2015, ont augmenté de 17 % pour passer à Rs 291 millions en 2016. Cela, après avoir fait provision de Rs 132 millions pour les frais de clôture de LUX* South Ari Atoll.

Le taux d'occupation durant ce trimestre était comparable à celui de l'année dernière, soit de 83 %. Alors que le prix moyen par chambre, malgré la forte dépréciation de la livre sterling, a progressé de 3 %. Idem pour le revenu par chambre disponible, qui a augmenté de 2 % pour la même période, comparé à l'année dernière.

Par ailleurs, le groupe hôtelier annonce qu'il a déjà signé l'acte notarié pour le transfert des droits au bail et les biens d'équipements et immobiliers de l'hôtel Tamassa à Mara Delta (Property) Ltd. Le surplus provenant de ce deal, chiffré à Rs 195 millions, a été comptabilité comme étant les gains provenant de cette vente.

Les recettes nettes de cette opération serviront à rembourser des prêts contractés par Tamassa et à financer des projets qui sont dans le collimateur du groupe hôtelier LUX*, fait ressortir la direction. Et d'insister que le modèle stratégique du groupe porte aujourd'hui principalement sur la gestion d'hôtels et non sur les investissements dans l'immobilier hôtelier, ce qui devrait lui permettre de se développer avec des investissements limités.