Ile Maurice: Incidents devant les Casernes - Les trois ex-ministres et les deux partisans rouges libérés

Non, il ne va pas rouvrir le dossier BAI. Sudhir Sesungkur a rectifié le tir, ce jeudi 26 janvier. Il participait… Plus »

Deux accusations provisoires, «taking part in an unlawful assembly» et «obstructing public road» ont été retenues contre eux.

Ils avaient été arrêtés dans le cadre d'un rassemblement illégal devant les Casernes centrales, il y a deux semaines. Trois anciens ministres du Parti travailliste, Rajesh Jeetah, Cader Sayed Hossen et Balkissoon Hookoom ainsi que deux sympathisants rouges, Cassam Dhunny et Antonio Monique Moonesawmy, ont été traduits en cour de Port-Louis, jeudi 26 janvier. Ils ont été libérés après avoir signé une reconnaissance de dette de Rs 10 000.

