Ile Maurice: Sesungkur - «Le dossier BAI ne sera pas rouvert»

Non, il ne va pas rouvrir le dossier BAI. Sudhir Sesungkur a rectifié le tir, ce jeudi 26 janvier. Il participait aux célébrations de la Journée mondiale de la douane, soit sa première sortie publique en sa capacité de ministre, à Mer-Rouge, ce jeudi 26 janvier.

«Je n'ai pas dit que je vais rouvrir le dossier», a précisé le nouveau ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance alors qu'il avait laissé entendre le contraire sur les ondes d'une radio privée la veille. «En tant que nouveau ministre, je souhaite prendre connaissance du dossier. Je veux savoir quel est le progrès qui a été accompli, dans quelle direction nous allons et comment cela va se terminer.» D'autant plus que «c'est un dossier qui a été très polarisé depuis les deux dernières années, il mérite de l'attention, n'est-ce pas ?»

Centre financier de renom international

Autre priorité du ministre Sesungkur: faire de Maurice un centre financier de renom international. «C'est le plus grand défi. Et il y a un travail colossal à faire pour réaliser cela. Il faut mettre de l'ordre. Pour pouvoir créer l'élément de confiance chez les investisseurs étrangers, il nous faut avoir les régulateurs, ressources et institutions nécessaires», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, revenant sur ses démêlés avec la justice, Sudhir Sesungkur réitère le fait que «des litiges commerciaux et civils font partie de la vie.» «Parfois, il y a des divergences, des malentendus chez des partenaires. Des malentendus se produisent même dans des couples. Sa pa empes la vi continye», dit-il.