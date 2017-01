Afrique de l'Ouest: CAN 2017 - La Guinée Bissau ne veut plus s'éloigner des compétitions majeures (technicien et joueurs)

Le sélectionneur national Aliou Cissé, qui disposait, avec Sadio Mané et Diao Keita Baldé de… Plus »

"Nous avons appris, surtout du point de vue de l'expérience et on a constaté que seule l'accumulation de matchs de haut niveau permettra à l'équipe de s'en sortir dans un futur proche", a-t-il dit, appelant à une multiplication des contacts avec les grandes sélections africaines.

"Cette CAN a été une belle expérience et elle nous a permis de nous jauger", a indiqué Baciro Candé, le sélectionneur bissau-guinéen dans un entretien en langue pulaar.

L'équipe de la Guinée Bissau, qui est éliminée au premier tour de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), doit travailler à prendre part de manière régulière aux compétitions majeures, estiment son sélectionneur et des joueurs interrogés par l'envoyé spécial.

