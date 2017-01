Algérie: Les relations algéro-françaises sont soutenues par un dialogue politique très étroit

Cent-vingt (120) athlètes activant dans les catégories juniors et seniors de 15 équipes issues de… Plus »

Il a tenu, dans ce contexte, à réaffirmer l'"attachement" et la "détermination" des hautes autorités algériennes pour le renforcement "davantage" des relations entre les deux pays afin, a-t-il souligné, de "parvenir à concrétiser un partenariat d'exception, à la hauteur des ambitions de nos deux peuples et à la mesure des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés".

A cet effet, le ministre s'est réjoui des résultats "remarquables" et des différents échanges qui ont eu lieu entre les deux pays et entre les deux communautés scientifiques et universitaires.

Pour M. Hadjar, cette densification des relations a été soutenue par l'instauration d'un dialogue politique "très étroit" et "constant" par le biais des diplomates et ministres des deux pays.

Paris — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé mercredi à Paris, que les relations entre l'Algérie et la France sont soutenues par un dialogue politique "très étroit", relevant d'intenses activités entre les deux pays.

