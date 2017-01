Sénégal: CAN 2017 / Mané-Baldé-Saivet, le trident offensif de la Tanière

Franceville — Le sélectionneur national Aliou Cissé, qui disposait, avec Sadio Mané et Diao Keita Baldé de deux atouts offensifs de premier choix pouvant mettre à mal les défenses adverses, a eu avec Henri Saivet, une nouvelle lame à son couteau en perspective des matchs couperets qui démarrent ce samedi contre le Cameroun.

Entré en équipe nationale après la participation pleine d'espoir du Sénégal aux Jeux olympiques 2012, Sadio Mané est devenu le leader naturel des Lions, et même si on attend toujours de lui, il a déjà été décisif à deux reprises dans cette CAN 2017 (14 janvier au 5 février).

Contre la Tunisie (2-0), c'est lui qui allume la première mèche en mettant le ballon dans la course de Cheikhou Kouyaté qui a poussé le défenseur tunisien Aymen Abdennour à commettre l'irréparable dans sa surface de réparation.

Et en bon leader, l'attaquant de Liverpool (élite anglaise) a pris ses responsabilités pour ouvrir le score pour les Lions du Sénégal dans ce match inaugural.

Pour le mach de la qualification contre le Zimbabwe, il s'est trouvé opportunément à la réception du centre tir de Diao Keita Baldé pour l'ouverture du score qui a remis en question les certitudes de la bande du capitaine Katsande.

Avant cette ouverture du score, Diao Baldé Keita avait mis à mal la défense zimbabwéenne, offrant au moins deux ballons de but à Mame Biram Diouf qui lutte contre la malchance depuis le début de la compétition.

L'attaquant de la Lazio de Rome (élite italienne), qualifié de "pépite" par le sélectionneur national, Aliou Cissé, est devenu l'une des grandes attractions du stade de Franceville avec ses prises de balles et son explosivité qui emportent l'adhésion des observateurs avisés.

Des journalistes accrédités à la CAN et qui n'avaient d'yeux que pour Sadio Mané, devenu un leader naturel à Liverpool, sont tombés sous le charme de l'insouciance de l'ancien pensionnaire de la Masia (académie du FC Barcelone) qui "veut porter le Sénégal très haut au firmament".

Et pour cela, le numéro 20 des Lions s'est mis au français qu'il essaie de parler pour se faire comprendre de ses coéquipiers et certainement de la presse sénégalaise.

Mais déjà contre la Tunisie, en plus de martyriser ses gardes-chiourmes, il a mis le ballon du deuxième but sur la tête de Kara Mbodj sur un corner bien travaillé.

Diao Keita Baldé permet ainsi à Aliou Cissé d'avoir entre ses mains une arme redoutable sur les balles arrêtées, très importantes dans des matchs à élimination directe.

Mais le maître jusque-là dans cet exercice dans la Tanière se trouve être Henri Saivet, que la plupart des supporters avaient oublié.

S'il a fait ses premiers pas en sélection nationale sous le magistère d'Alain Giresse, l'ancien Bordelais, qui est allé rejoindre Newcastle en janvier 2016, avait disparu des radars après ce transfert.

Et il a fallu que le sélectionneur national ait foi en lui, grâce il est vrai à une première partie de saison réussie avec Saint-Etienne (ligue 1 française), pour l'appeler à faire partie de son groupe de performance pour la CAN.

Déjà, on a pu mesurer l'utilité du joueur prêté à Saint-Etienne lors du 1-er match au moment de la forte domination de la Tunisie.

Remplaçant de Pape Alioune Ndiaye, le Stéphanois a mis son pied sur le ballon pour casser le rythme de folie mis par les Aigles de Carthage.

Alors que l'on attendait un autre remplaçant à Pape Alioune Ndiaye pour le deuxième match contre

le Zimbabwe, il a été titularisé et en plus de neutraliser le milieu de terrain des Warriors, il a marqué le but de la délivrance des Lions sur cette rencontre.

C'est le meilleur cadeau qu'il aurait pu offrir à Aliou Cissé qui lui a fait confiance dès le début et qui avec lui, peut compter sur une autre arme redoutable.

Et après avoir passé avec brio le premier tour, on attend de ce trio composé de Sadio Mané-Keita Baldé et Henri Saivet qu'il donne de l'allant à l'attaque sénégalaise qui va passer un test sérieux samedi contre le Cameroun en quart de finale.