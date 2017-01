Cote d'Ivoire: Redevance Burida/ Législatives 2016 - "Seulement 41 des 255 députés à jour"!

En chœur, le Pca et la Dg du Burida, estiment que la publication de ladite liste pour l'exemple devrait faire tache d'huile et inverser la tendance pour les autres joutes électorales à venir. Afin de ne point désespérer du grand rendez-vous de 2020 attendu par tous.

Et la Dg d'ironiser que le montant de 11,600 millions de FCfa perçus couvrirait, à peine, les frais engagés pour la campagne de communication et de sensibilisation.

Au-delà, les artistes et autres créateurs de l'esprit, dans une situation où le Burida vient à peine de sortir d'une zone d'administration provisoire et doit s'inscrire dans un management efficient, s'insurgent-ils contre le fait que ce soient des législateurs qui plombent l'atteinte de leurs objectifs.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.