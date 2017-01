Afrique Centrale: « Incursion » de l'ex-M23 - Les chefs de renseignements de la CIRGL en réunion à Goma

L'incursion des anciens rebelles de l'ex-Mouvement du 23 mars (M23) continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Aussi les barbouzes en chef de la CIRGL se retrouvent-ils pour en discuter.

Les responsables des services de renseignements des pays de la Conférence internationale de la Région des Grands Lacs (CIRGL) ont eu une séance de travail, hier mercredi 25 janvier à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, pour statuer sur les allégations faisant état, ces derniers temps, de « l'incursion » des éléments de l'ex-M23 dans l'Est de la RDC, à partir de l'Ouganda. C'est ce que renseigne le gouverneur de la province Julien Paluku sur son compte Twitter.

En effet, « l'incursion » des anciens rebelles de l'ex-M23 continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. À cela s'ajoute une bataille médiatique sur ce dossier qui semble désormais opposer les autorités provinciales du Nord-Kivu à la Mission de l'Onu pour la stabilisation du Congo (Monusco).

Pendant que le gouverneur Julien Paluku affirme l'incursion d'environ deux cents miliciens de l'ex-M23 au Nord-Kivu, la Mission onusienne en RDC ne confirme encore pas cette information. « Nous avons appris aussi (Ndlr : à travers les médias) l'infiltration des éléments de l'ex-M23. Mais, jusqu'à présent, nous n'avons aucun indice probant de la présence des éléments de l'ex-M23 dans l'Est de la RDC », a déclaré le porte-parole de la Monusco, Félix-Prosper Basse, au cours de la conférence de presse hebdomadaire de son organisation d'hier mercredi 25 janvier à Kinshasa.

Par ailleurs, il trouve « étrange » dans toutes ces allégations que les structures de la Société civile du Nord-Kivu qui tirent, d'habitude, la sonnette d'alarme, en pareille circonstance, demeurent, jusqu'à présent, muettes sur cette question.

Dans le cadre de sécurité des frontières entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda, un comité d'appui technique de suivi de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba a été mis sur pied. Le porte-parole de la Mission onusienne en RDC a, dernièrement, fait remarquer que cette structure devait, en principe, se prononcer sur l'éventuelle incursion des ex-rebelles de M23.

Toutefois, Félix-Prosper Basse rassure que la Mission onusienne en RDC « continue de mener ses enquêtes » sur le terrain pour en savoir un peu plus. Il a, à cet effet, invité le M23 à respecter l'Accord-cadre d'Addis-Abeba dont il est le signataire.

Revenant à la charge, le porte-parole de la Mission onusienne a attiré l'attention des uns et des autres en ces termes : « Nous ne sommes pas à la remorque des rumeurs propagées ici et là. Les déclarations (Ndlr : sur l'incursion des éléments de l'ex-M23 dans l'Est de la RDC) engagent leurs auteurs ».

Pour Félix-Prosper Basse, la Monusco dispose de son « propre mode opératoire différent des autres » dans l'enquête sur les allégations de l'incursion des miliciens de l'ex-M23. « Comme nous l'avons dit, autrefois, nous avons des informations vérifiables, vérifiées et fiables », a-t-il fait savoir. Avant de souligner que la Mission onusienne n'engage pas un bras de fer avec ceux qui affirment que les éléments de l'ex-M23 se trouvent bel et bien sur le sol congolais. Et moins encore « minimise » leurs informations sur l'incursion de ce mouvement rebelle. « Mais, nous pensons qu'au-delà, il faut avoir des preuves », a-t-il indiqué.