Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - La MP renonce au poste de 1er vice-président du CNSA

Elle a fait remarquer que « la phase actuelle des discussions, étant d'une délicatesse et d'une complexité sans pareil, exige toute l'adresse d'une main experte avérée et toute la patience évangélique des évêques de la Cénco pour espérer aboutir à une issue consensuelle rapide selon le vœu et les attentes des populations congolaises ».

Outre la présidence de cette structure, qui est confiée au président du conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, Etienne Tshisekedi, l'Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 devrait occuper les postes de 2ème et 3ème vice-présidents ainsi que celui de questeur, tandis que le poste du rapporteur reviendrait à la Société civile.

