Congo-Kinshasa: Artisanat - Le gouvernement promet l'installation d'un incubateur pour sécher le bois avant utilisation

Devant un panel d'artisans, mardi 24 janvier, le ministre de tutelle n'a juré que par une organisation de tous les artisans de la République, afin d'espérer disposer d'artisans de qualité. Promesse que les membres de l'Association des artisans et artistes de bois (AAAB) tiennent à matérialiser, pourvu que leur approvisionnement et l'écoulement de leurs produits soient garantis. Les membres de la Fédération provinciale des artisans de Kinshasa (Fepak) ne sont pas en reste. Ils promettent, eux aussi, de s'impliquer pour la réussite de ce projet ambitieux.

Des artisans et autres utilisateurs du bois peuvent espérer retrouver petit à petit les bonnes conditions de travail. Une promesse faite il y a quelques jours à l'Association des artisans de Kinshasa par le ministre de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat, Guy Mikulu Pombo, rapporte l'Agence congolaise de presse (ACP).

