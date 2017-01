Afrique: L'Algérie 2e meilleure attaque et 2e plus mauvaise défense

Alger — La sélection algérienne de football a terminé deuxième meilleure attaque et deuxième plus mauvaise défense du premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017, clôturé mercredi au Gabon.

Les Verts, éliminés dès le premier tour, ont inscrit cinq buts en trois matchs, alors que la meilleure attaque de cette phase des poules revient au Sénégal et à la Tunisie, deux adversaires de l'Algérie dans le groupe B, ainsi qu'à la RD Congo, avec six réalisations chacun.

Burkina Faso, Zimbabwe et Maroc complètent le podium avec une moisson de quatre buts chacun.

Le groupe B, où a évolué l'Algérie, a été le plus prolifique en buts, avec 21 réalisations, suivi du groupe C (14 buts), du groupe A (11 buts) et du groupe D (6 buts).

Le premier tour a vu les 16 sélections participantes inscrire 52 buts en 24 matchs, soit une moyenne de 2,16 buts par match.

Dans le registre des meilleures défenses, la palme d'or revient à l'Egypte qui a gardé sa cage vierge lors de ce tour, suivie par le Ghana (1 but), alors que le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal et le Maroc ont concédé chacun 2 buts.

Le Zimbabwe est la plus faible défense avec 8 buts pris, suivi de l'Algérie qui a encore une fois montré ses carences dans ce domaine en encaissant six buts en trois matchs, soit une moyenne de deux banderilles par rencontre.

La Guinée-Bissau et la Tunisie arrivent derrière l'Algérie dans le classement des plus faibles arrière-gardes avec 5 buts encaissés.