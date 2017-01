Algérie: AT sera dédommagée par le navire responsable de l'incident du câble sous-marin à Annaba

Cent-vingt (120) athlètes activant dans les catégories juniors et seniors de 15 équipes issues de… Plus »

Par ailleurs, la ministre a imputé les coupures qui surviennent sur le réseau internet, en particulier, à la vétusté du réseau et l'asymétrie des nouveaux et anciens raccordements. "

"AT a essuyé une perte de 600 millions de DA lors de cet incident et obtiendra, en vertu d'une décision de justice, un dédommagement de la part du navire responsable de la coupure d'Internet, du fait de son accostage en un lieu inadéquat", a indiqué Mme la ministre.

Alger — La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication (TIC), Mme Imane-Houda Feraoun, a affirmé jeudi que l'entreprise Algérie Télécoms (AT) sera dédommagée par le navire responsable de la coupure en octobre 2015 du câble sous-marin reliant Annaba à Marseille (France).

