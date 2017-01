Afrique: Kabananga meilleur buteur du 1er tour, Slimani et Mahrez co-dauphins

Alger — L'attaquant de la RD Congo, Junior Kabananga, a terminé meilleur buteur du premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017, clôturé mercredi au Gabon, avec trois réalisations.

Kabananga (28 ans) a marqué un but dans chacune des trois sorties de son équipe face au Maroc, à la Côte d'Ivoire et au Togo, contribuant grandement à la première place acquise par la RD Congo dans son groupe C avec 7 points, devant le Maroc (6 pts), la Côte d'Ivoire (2 pts) et le Togo (1 pt).

Cinq joueurs arrivent en deuxième position au classement des buteurs à l'issue du premier tour avec deux réalisations chacun, parmi eux les deux attaquants algériens Riyad Mahrez et Islam Slimani, pensionnaires de Leicester City, champion d'Angleterre en titre.

Les trois autres co-dauphins sont Sadio Mané (Sénégal), Naim Sliti (Tunisie) et Rachid Alioui (Maroc).

Parmi ces six buteurs, seuls Mahrez et Slimani sont déjà hors course après l'élimination dès le premier tour de l'Algérie. Kabananga, Mané, Sliti et Alioui, dont les sélections respectives sont qualifiées aux quarts de finale, peuvent aspirer à améliorer leur total de buts.