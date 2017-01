Algérie: CNMA - Un nouveau produit d'assurance pour l'année 2017

Cent-vingt (120) athlètes activant dans les catégories juniors et seniors de 15 équipes issues de… Plus »

Le nombre d'agriculteurs et d'éleveurs assurés auprès de la CNMA est situé entre 35.000 et 40.000 à l'échelle nationale, a-t-elle indiqué.

"La communication joue un rôle important dans la vulgarisation de ce produit ainsi que tout les produits d'assurance de la CNMA", a-t-elle ajouté annonçant des campagnes de sensibilisation et d'information à travers les exploitations agricoles pour se rapprocher davantage des agriculteurs et éleveurs.

Ce produit d'assurance offre une série d'avantages aux petits agriculteurs et éleveurs, couvrant l'assurance des installations, du cheptel, de la récolte, les accidents de circulation, en plus de l'indemnisation et le remboursement de médicaments au profit des assurés et leurs ayant droits, a-t-elle expliqué.

Ce nouveau produit, en préparation, cible en premier lieu les petits agriculteurs, propriétaires de parcelles d'un à cinq hectares et les petits éleveurs de bovins, a indiqué à l'APS la responsable de communication et des relations extérieures à la CNMA, Leila Belhadjoudja, en marge de la deuxième édition du salon international de l'Agriculture "Agripro Expo", ouvert mercredi à Oran.

