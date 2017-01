Afrique: CAN 2017 - Burkina-Tunisie, le match de la revanche ?

Après les rencontres de poules, place à présent aux quarts de finale de la 31è Coupe d'Afrique des nations (CAN Gabon 2017). Les vice-champions d'Afrique 2013 donnent le top départ de ce 2è tour face à la Tunisie.

Le match Burkina Faso / Tunisie s'annonce comme une revanche pour les poulains d'Henry Kasperczak qui avaient été éliminés en quart de finale (tirs aux buts) par les Etalons du Burkina Fas à la CAN 1998au Burkina.

Contrairement à des Etalons qui montent en puissance dans cette CAN grâce à des jeunes fougueux tels que Préjuce Nacoulma, les frères Traoré, Hervé Kouakou Koffi pour ne citer que ceux là, l'équipe de Tunisie traîne depuis quelque temps, une tare toujours pas surmontée.

Notamment l'absence d'attaquants capables de faire la différence, et un joueur comme Youssef Msakni en constitue l'exemple type.

Mise à part la carence de l'attaque, la défense tunisienne a beaucoup péché sur le premier but sénégalais lors de sa première sortie en poule. Ceci par un manque de vitesse flagrant, et un manque de sang froid qui aurait pu coûter l'expulsion à Aymen Abdennour.

Les Camerounais avaient eux aussi battu le Sénégal en finale de la CAN 2002 aux tirs aux buts. Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur des Lions de la Téranga et son équipe aborderont ce deuxième quart de finale avec un statut de favori, en raison de leur beau parcours au premier tour.

La rencontre RD Congo-Ghana s'annonce palpitante. Ce sont deux équipes très athlétiques mais aux manières de jouer très différentes.

D'un côté, on trouve une équipe ghanéenne solide en défense (1 seul but encaissé en 3 matches) et généralement réaliste en attaque. De l'autre côté, il y a une sélection congolaise joueuse et offensive (6 buts marqués).

Le choc Nord-africain opposera Egyptiens et Marocains. Sur cinq oppositions en CAN, les Marocains en ont remporté trois et fait un nul, contre un seul succès égyptien.